Общество 16 февраля 2023, 19:41 Руководство уральской школы убрало в диван портрет погибшего в СВО выпускника Тетя погибшего в СВО танкиста с Урала пожаловалась, что его портрет спрятали в диван школы РИА «Новости»

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Завхоз школы села Никольского в Свердловской области спрятал в диван учительской портрет выпускника, который стал танкистом и погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на родственников военного сообщило издание E1.ru.

По словам работающей в этой же школе тети танкиста, приказ убрать портрет племянника отдала директор учебного заведения. Женщина подчеркнула, что уже не первый месяц не может добиться от руководства школы повесить обещанную мемориальную доску, посвященную погибшему выпускнику.

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«Завхоз сказал, что это приказ директора — закинуть фотографию в ящик дивана. Она там валяется вместе с портретами ветеранов Великой Отечественной. Хотя в нашей школе есть музей славы», — подчеркнула собеседница журналистов.

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Директор учебного заведения объяснила, что убрали только «запасной» портрет вместе с другими экспонатами на время ремонта музея. Главная фотография танкиста продолжает висеть в кабинете «Юнармии».

С мемориальной табличкой помогла разобраться глава села Любовь Плотникова. Она заявила, что вопрос сейчас находится в работе главы Сысертского городского округа, который рассматривает сразу несколько подобных заявок. Решение он вынесет в ближайшее время.