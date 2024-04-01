Общество 01 апреля 2024, 12:24 Руководство СПбГПМУ отказалось от идеи взимать плату со студентов за прогулы

Читать 360tv в

Руководство Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета (СПбГПМУ) отказалось от идеи взимать дополнительную плату со студентов за прогулы лекций. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ректор университета Дмитрий Иванов на встрече с председателем студенческого профкома заверил учащихся, что «никаких документов о платной отработке и пересдаче нет».

Реклама

«Не стали принимать этот документ. Приняли решение, что это не нужно», — отметили в пресс-службе.