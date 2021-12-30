Руководство сменилось в севастопольском МЧС

Генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин назначен на пост начальника главного управления МЧС РФ по Севастополю. Об этом написал «Новый Севастополь».

Указ о назначении Рохлина подписал президент России Владимир Путин. Уточняется, что ранее Рохлин занимал должность заместителя начальника главного управления МЧС России по Ростовской области.

«С ноября 2021 года — временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Севастополю. В декабре 2021 года назначен начальником главного управления МЧС России по Севастополю», — добавили в профильном ведомстве.