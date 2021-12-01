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    01 декабря 2021, 21:04

    Руководство сменилось в ямальском МЧС

    Артур Блянихов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Гилева на пост руководителя Главного управления МЧС России по ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    В пресс-службе профильного ведомства рассказали, что до нового назначения Гилев работал в Екатеринбурге, где он занимал должность заместителя начальника Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС РФ.

    Отмечается, что он принимал участие в многочисленных спасательных и гуманитарных операциях, и был удостоен различных ведомственных наград.