Общество 11 декабря 2022, 18:24 Руководство Шереметьево расследует ложное срабатывание сигнализации ТАСС: служебное расследование проведут в Шереметьево после срабатывания сигнализации РИА «Новости»

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Руководство аэропорта Шереметьево проведет служебное расследование после ложного срабатывания пожарной сигнализации днем 12 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Возгорания не было, произошло ложное срабатывание сигнализации. Начата служебная проверка», — уточнили в воздушной гавани.

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Ранее источник «360» рассказал, что спасатели направились в Шереметьево после получения сигнала пожарной сигнализации. Пресс-служба аэропорта сообщила, что воздушная гавань работает в прежнем режиме, никаких проблем нет.

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Пользователи социальных сетей писали, что из-за срабатывания сигнализации произошел выброс воды из противопожарных систем.

Столичная транспортная прокуратура начала проверку по исполнению законодательства на водном и воздушном транспорте, а также по исполнению прав пассажиров.

Правоохранители установят причины появления воды и предпишут аэропорту отреагировать на них в случае выявления нарушений.

В социальных сетях появилось видео, на котором персонал Шереметьево убирает с пола воду.