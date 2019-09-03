Руководство прикамской больницы нарушило трудовые права врачей скорой, пригрозивших забастовкой

Руководство лечебного учреждения подменило понятие «работа по совместительству» и «сверхурочная работа». Работодатель оформлял сверхурочную работу как внутреннее совместительство. Более того, сотрудников скорой привлекали к ней без письменного согласия, а отработанные часы не оплачивали.

«По нашему мнению, допущены серьезные организационные просчеты и виновато в этом прежде всего руководство Чайковской ЦГБ», — сообщил Шмырин.

По его словам, представление с требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных направили министру здравоохранения Пермского края Оксане Мелеховой.

Ранее жители города Чайковский потребовали отставки главного врача городской больницы Александра Кожевникова. По их словам, горожанам приходится ждать приема неделями, сообщило агентство Ura.ru.