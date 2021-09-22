Руководство ПГНИУ запретило преподавателю Сыромятникову давать комментарии

Руководство Пермского университета запретило своему преподавателю Олегу Сыромятникову давать комментарии журналистам до окончания официального расследования. Об этом профессор рассказал «360».

«Я сотрудник университета. Руководство университета попросило меня не давать никаких комментариев до конца расследования. Еще вчера это было возможно — а сегодня меня попросили это не делать. И я это не сделаю ни при каких условиях. Я не хочу подводить руководство своего вуза, где я работаю и где я учился очень долго», — отметил он.

При этом Сыромятников подчеркнул, что во время стрельбы отреагировал так, как было нужно в тех обстоятельствах.

«В этой ситуации можно было отреагировать только так, как я отреагировал, на мой взгляд. По-другому там нельзя было отреагировать», — отметил он.

Во время нападения на Пермский университет профессор продолжил пару. Он узнал о стрельбе от матери одной из студенток, которая забежала в аудиторию. В своих интервью Сыромятников рассказывал, что запер дверь и продолжил вести лекцию шепотом, однако студенты уверяют, что дверь закрыла пришедшая женщина. По словам одной из девушек, они не раз просили профессора остановить лекцию, потому что боялись, что стрелок может их услышать, но он не стал прерывать учебный процесс.