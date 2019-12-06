Руководство московского роддома уволят после жалоб

Руководство московского родильного дома № 27 будет заменено в полном составе. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения. Такое решение принято по итогам проверок после жалоб пациентов.

«По результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля, связанных с многочисленными обращениями пациентов в отношении деятельности родильного дома „Городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого ДЗМ“, принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома», — указано в сообщении.

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Таким образом, руководство роддома будет полностью обновлено. О кандидатах на ставшие вакантными места сообщений пока не поступало.

Роддом считается одним из лучших в Москве. Его здание капитально отремонтировали в 2018 году.

«Коллектив родильного дома ориентирован на „мягкое“, естественное ведение родов. Все медицинские вмешательства производятся только по показаниям и с согласия пациентки», — сказано на главной странице сайта медучреждения.