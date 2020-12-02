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    02 декабря 2020, 13:26

    Руководство Ледового дворца ответило на претензии после концерта Басты

    Артур Блянихов

    Заместитель директора Ледового дворца Санкт-Петербурга Георгий Николов заверил сайт телеканала «Звезда», что во время концерта Басты соблюдались все требования санитарной безопасности согласно постановлениям Роспотребнадзора и городского правительства.
    Руководство Ледового дворца ответило на претензии после концерта Басты

    По данным издания, Роспотребнадзор подал в суд на организаторов выступления из-за того, что на концертном видео можно увидеть большое количество людей, которые не соблюдали социальную дистанцию.

    «Мы делали все в рамках требований Роспотребнадзора, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, заполняемость меньше 50% (согласно требованиям, установленным до 1 декабря, концерт проходил 27 ноября. — прим. „Звезды“)», — указал Николов.

    Он добавил, что зрителям на входе бесплатно раздавали маски, в помещениях были санитайзеры и разметка, а на стендах были развешаны информационные объявления. Они также звучали по громкоговорителю.

    Николов выразил сожаление, что видео, на которое ссылаются городской Комитет по культуре, Роспотребнадзор и СМИ не отображают действительности.

    «Это было видео самого артиста на его странице в Instagram. Видео размывчатое, не показывает, что кто-то где-то был без масок», — обратил внимание собеседник издания.