Руководство IKEA продлило приостановку работы магазинов до 31 августа

Компания IKEA продлила приостановку работы своих магазинов в России до 31 августа в связи с тем, что сейчас невозможно организовать постоянные поставки для полноценной работы. Об этом говорится в сообщении профсоюза российского представительства шведского ретейлера.

В тексте заявления отмечается, что компания взяла на себя обязательства сохранить рабочие места, продолжить выплату зарплат и взносов в социальные фонды.

«Текущая работа магазинов в режиме „за закрытыми дверями“ пролонгируется до 31 августа. Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отдельно сотрудники IKEA подчеркнули, что ухода компании из России и ликвидации всех торговых точек не будет. В случае оперативного налаживания поставок товаров магазины возобновят работу раньше конца лета.

О том, что IKEA планирует возобновить работу в России, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он пояснил, что компания не только вела торговую деятельность, но и производила часть товаров на местном производстве.