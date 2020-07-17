Руководство ФБК обвинили в обмане

Михайлов на своей странице в Facebook и Telegram-канале опубликовал пост «Общее дело и обман». Он признался, что ФБК* не помог ему с оплатой миллионного штрафа.

«Там (в штабе Навального — прим. ред.) много чего со мной случалось, но самое громкое — взыскание с меня и Богдана Литвина (активист движения „Весна“ — прим. ред.) штрафа за вытоптанные газоны на сумму более семи миллионов рублей», — обратил внимание Михайлов.

Речь идет об истории, которая произошла зимой прошлого года. Один из судов Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Михайлову и Литвину на общую сумму в 7,3 миллиона рублей.

По мнению правоохранителей, именно такой ущерб нанесли городу в результате незаконной акции весной 2018 года.

*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.