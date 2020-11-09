Руководство больницы заболело COVID-19 в Ростовской области

По данным издания, COVID-19 заболели главврач медучреждения Наталья Пивненко, а также ее заместители по медицинской части, по детству и родовспоможению и по поликлинической помощи населению. Отмечается, что они смогут вернуться на работу не ранее 20–25 ноября. Екатерина Тылик будет временно исполнять обязанности главного врача.