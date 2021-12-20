Руководителям компаний рассказали, как провести корпоратив без инцидентов

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что перед проведением корпоративов руководство компаний должно продумать систему «неявного» контроля. Такие меры помогут сделать праздник более безопасным, написал сайт NEWS.ru.

«Нельзя корпоратив пускать на самотек. Многие руководители считают, что коллективу сделали одолжение — что-то там выкупили, дали денег, и на этом все. А что случилось на корпоративе их не касается — все люди взрослые. На самом деле, если случится происшествие, то тень ляжет на репутацию компании. И, соответственно, нужно продумать систему „неявного“ контроля за происходящим», — сказал он.

Например, двум-трем сотрудникам мужского пола можно поручить смотреть за людьми, которые злоупотребляют алкоголем. Также психолог порекомендовал заказывать на праздник больше закусок и меньше спиртных напитков, и предоставить людям больше времени на общение.

«На корпоративах нужно максимально сокращать официальную часть, чтобы людям больше времени дать для общения. Неправильная форма корпоратива — когда руководство празднует отдельно — это создает кастовость и отчуждение. Тут лучше опыт западных корпораций, где празднуют все вместе», — заключил специалист.