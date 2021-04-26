Руководителя Роспечати освободили от должности

Михаила Сеславинского освободили от должности руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

В пресс-службе отметили вклад Сеславинского в развитие внутренней политики и напомнили об упразднении Роспечати. Ее функции будет исполнять Министерство цифрового развития.

По данным информагентства, Сеславинский возглавлял Роспечать с 2004 года. Уточняется, что ведомством разрабатывались нормативы деятельности СМИ.