Руководителя Роспечати освободили от должности
Михаила Сеславинского освободили от должности руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
В пресс-службе отметили вклад Сеславинского в развитие внутренней политики и напомнили об упразднении Роспечати. Ее функции будет исполнять Министерство цифрового развития.
По данным информагентства, Сеславинский возглавлял Роспечать с 2004 года. Уточняется, что ведомством разрабатывались нормативы деятельности СМИ.