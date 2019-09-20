Руководителя красноярской колонии отстранили от работы после видео со стриптизом
Руководителя колонии отстранили на время проведения проверочных мероприятий, уточнили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.
«По факту размещения в сети Интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 <…>, назначена служебная проверка», — уточнили в ведомстве.
Корпоратив, добавили в региональном ГУ ФСИН, проходил в клубе поселка Тамтачет, а не на территории колонии.
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Кадры, на которых сотрудники ведомства танцуют «стриптиз», были опубликованы одним из Telegram-каналов. В ролике видно, как одетые в камуфляж мужчины снимают с себя одежду. При этом они стоят на табуретках, а рядом танцуют женщины.
По информации СМИ, к моменту танца начальства колонии-поселения на корпоративе уже не было. Возможно, раздеваться сотрудники стали как раз после его ухода. На празднике были конкурсы и песни, «ставили сценки различные».