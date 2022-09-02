Важное 02 сентября 2022, 20:24 Поделиться Telegram

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Viber Руководителя детсада уволили в Чите после выдачи грамот с гербом Украины Комитет образования Читы уволил руководителя детсада после выдачи грамот с гербом Украины РИА «Новости»

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В Чите уволили руководителя и педагога детского сада, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины. Решение приняли после проведения проверки, сообщила пресс-служба Минобрнауки Забайкальского края.

«Министерство образования и науки Забайкальского края считает недопустимой ситуацию, произошедшую в детском саду № 73 Читы, где детям выдали грамоты с гербом Украины», — сказано в публикации ведомства на официальной странице во «ВКонтакте».

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В министерстве объяснили ситуацию халатностью и безответственным отношением к работе со стороны руководителя и воспитателя детсада. Это подтвердили результаты проверки, проведенной комитетом образования Читы.

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«Сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — заявили в региональном Минобрнауки.

Сотрудники ведомства провели информационную работу среди руководителей образовательных учреждений.

Ранее в соцсети стали распространять фотографию грамоты с изображением украинского герба. Детей награждали за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022».

Источник фото: соцсети

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