Руководители театров и музеев Петербурга рассказали, что изменилось после введения QR-кодов

Руководители музеев и театров в Санкт-Петербурге рассказали, что изменилось после того, как ввели обязательные QR-коды. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Руководитель отдела по связям с общественностью театра «Мюзик-Холл» Елена Кириллова рассказала, что это ограничение осложнило работу, так как проверка QR-кодов отнимает дополнительное время. При этом количество мест в зале ограничено.

«Впуск в театр теперь начинается за 1,5 часа до мероприятия, увеличилось количество сотрудников, работающих на входе», — рассказала Кириллова.

Сотрудница театра «Мастерская» Татьяна Троянская рассказала, что у них очень упала выручка на 2,5 миллиона рублей.