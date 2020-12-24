Руководители российских компаний стали чаще увольняться

За время пандемии коронавируса в 20% российских компаний стали увольняться топ-менеджеры. Это происходило из-за увеличившейся нагрузки и объема работы. Больше всего за время самоизоляции пострадал малый и средний бизнес.

Опрос среди 110 компаний из 15 различных сфер проводили специалисты «Ростелеком-Солар». Они изучали, как изменилась работа руководителей за время удаленки, пишет РБК. В основном топ-менеджеры увольнялись из-за напряженного рабочего графика. Про увеличение продолжительности рабочего дня рассказали 63% респондентов.

Еще 50% заявили о перегрузках из-за роста числа онлайн-совещаний, а 46% руководителей не устроила работа в выходные. При этом в крупных компаниях реже происходили увольнения в связи с перегрузками. С такой проблемой столкнулись лишь 10% организаций, где насчитывается более тысячи сотрудников.

Директор Центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком» Галина Рябова пояснила, что малый и средний бизнес не может обеспечивать должный мониторинг сотрудников на удаленке. В итоге это увеличивает ответственность руководителей, отвечающих за конечный результат. Все это и приводит к увольнениям из-за нагрузки. При этом, по словам экспертов «Ростелекома», такая тенденция фиксировалась впервые.