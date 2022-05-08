Руководители Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край из-за лесных пожаров

Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где продолжается ликвидация очагов лесных пожаров. По прибытии Козлов и Чуприян должны дать оценку текущей ситуации и при необходимости подключить федеральные резервы для помощи властям региона.

Помимо этого, члены правительства посетят Иркутскую, Омскую и Кемеровскую области, уточнило РИА «Новости».

По всему югу Красноярского края, северу Хакасии, западу и северо-западу Иркутской области до 11 мая сохраняется пожароопасная обстановка. Положение дел обострил сильный ветер. Его порывы достигают 20 метров в секунду.

В Курганской области в настоящее время уже работает руководитель Рослесхоза Иван Советников, замглавы Минприроды Сергей Аноприенко — в Омской области.

По данным ГУ МЧС Красноярского края в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах уже удалось полностью ликвидировать возгорание на общей площади 3761 квадратный метр. Ликвидация продолжается еще в 10 районах края. С огнем борются более двух тысяч человек.

Из-за последствий лесных пожаров в регионе пострадало более 800 строений. В больницы попали шесть пожарных. У них выявили отравление угарным газом и ожоги. Двоих после оказания помощи отпустили домой, они готовы вернуться к работе. Есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей. По данным «Известий», погибли семь человек, еще 19 получили травмы.