11 января 2023, 10:41
Руководителем «Почты России» назначили экс-главу «Национальной лотереи» Волкова
РИА «Новости»: совет директоров «Почты России» назначил Волкова новым руководителем
Совет директоров «Почты России» сменил руководство компании. Об этом сообщили представители предприятия. Их процитировало РИА «Новости».
До этого должность занимал Максим Акимов. Вместо него генеральным директором назначили экс-главу «Национальной лотереи» Михаила Волкова. Он приступит к новой работе уже сегодня, 11 января.
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«Решение: назначить на должность генерального директора АО „Почта России“ Волкова Михаила Юрьевича», — постановили члены совета директоров компании.
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Новый гендиректор начал работу в предприятии в 2017 году. Его первой должностью в компании был пост заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле. В течении двух прошлых лет Волков руководил «Спортивными лотереями». Компания занимается распространением «Национальной лотереи» — детища Минфина. Основная задача этого предприятия — поддержка развития бокса и спорта высоких достижений.
Первые шаги в карьере Волков делал в банковской сфере. Среди его мест работы — Альфа-банк и ВТБ.
Россия
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