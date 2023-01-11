Общество 11 января 2023, 10:41 Руководителем «Почты России» назначили экс-главу «Национальной лотереи» Волкова РИА «Новости»: совет директоров «Почты России» назначил Волкова новым руководителем РИА «Новости»

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Совет директоров «Почты России» сменил руководство компании. Об этом сообщили представители предприятия. Их процитировало РИА «Новости».

До этого должность занимал Максим Акимов. Вместо него генеральным директором назначили экс-главу «Национальной лотереи» Михаила Волкова. Он приступит к новой работе уже сегодня, 11 января.

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«Решение: назначить на должность генерального директора АО „Почта России“ Волкова Михаила Юрьевича», — постановили члены совета директоров компании.

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Новый гендиректор начал работу в предприятии в 2017 году. Его первой должностью в компании был пост заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле. В течении двух прошлых лет Волков руководил «Спортивными лотереями». Компания занимается распространением «Национальной лотереи» — детища Минфина. Основная задача этого предприятия — поддержка развития бокса и спорта высоких достижений.

Первые шаги в карьере Волков делал в банковской сфере. Среди его мест работы — Альфа-банк и ВТБ.