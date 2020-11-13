Руководителей в сфере образования России предложили назначать с учетом педагогического стажа

Руководящие должности в образовательной сфере России должны занимать чиновники, которые сами работали учителями. Назначения необходимо проводить с учетом стажа. С таким предложением выступила партия «За правду».

Председатель партии Захар Прилепин, его заместитель Александр Казаков и советник Николай Стариков обратились с этой идеей к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Просим вас изменить порядок присвоения категорий госслужащим, которые работают в сфере образования, с учетом наличия реального педагогического стажа у ряда соискателей, претендующих на руководящие должности», — приводит RT текст сообщения.

Чтобы выстроить эффективную образовательную систему и грамотно следить за ее работой, чиновники должны не понаслышке знать, что такое труд учителя и разговаривать с преподавателями на одном языке. Нововведение выведет систему образования на новый уровень развития, повысит доверие к органам власти и наладит коммуникацию с педагогическим сообществом.

Летом партия «За правду» опубликовала свою предвыборную программу, в которой предложила провести референдум о присоединении к России в ЛНР, ДНР и Приднестровье.