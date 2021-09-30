Руководителей ТРЦ «Зимняя вишня» признали виновными в оказании небезопасных услуг

Суд признал руководителей кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» виновными в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также тушивших огонь в ТРЦ «Зимняя вишня» пожарных признали виновными в халатности, добавил ТАСС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были кинозалы и детские игровые. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Рассматривать дело по существу начали в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок; генеральный директор комбината Юлия Богданова; руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко; сотрудник той же компании — инженер противопожарной системы Александр Никитин; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгий Соболев; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин; начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Гособвинение запросило для них разные сроки: от пяти лет до 14,5 года. Самый большой может получить Богданова — 14 лет и шесть месяцев, Судденок просили дать 14 лет лишения свободы, Соболеву — 13 лет наказания.