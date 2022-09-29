Руководителей IT-компаний призвали выплатить мобилизованным сотрудникам несколько окладов | 360°

Общество 29 сентября 2022, 11:22 Поделиться Telegram

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Viber Руководителей IT-компаний призвали выплатить мобилизованным сотрудникам несколько окладов Минцифры дало рекомендации руководству IT-компаний о поддержке мобилизованных сотрудников РИА «Новости»

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Руководителей IT-компаний и операторов связи попросили позаботиться о сотрудниках, которые не получат отстрочку от частичной мобилизации. С таким призывом выступило Минцифры России.

В ведомстве напомнили, что отсрочку получат многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности. Их освободят от мобилизации, чтобы сохранять устойчивыми сети связи, отражать кибератаки, поддерживать цифровые сервисы и запускать новые.

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«Но некоторые будут нести военную службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то уже получил повестку», — уточнили в министерстве, подчеркнув, что об этих сотрудниках нужно позаботиться.

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Минцифры обратилось к руководителям мобилизованных работников, попросив обеспечить их ежемесячными выплатами не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, а также оформить полисы ДМС для семей.

«Это минимум, который мы должны сделать сейчас», — заключили в ведомстве.

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