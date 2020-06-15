Руководитель центра имени Курехина рассказал о планах в честь Дня рождения Капитана

16 июня Сергею Курехину, выдающемуся композитору-авангардисту, актеру и музыканту, исполнилось бы 66 лет. Память об артисте хранится в центре, названном в его честь. Художественный руководитель центра Анастасия Курехина рассказала, что в честь Дня рождения Капитана запланирована масштабная программа.

В полночь на ресурсах ЦСИ начнется 24-часовой онлайн-фестиваль. Он будет состоять из двух программ: первая — онлайн-программа «Стрим-Механика #66», вторая — трансляции архивных записей.

«Нон-стопом будут идти архивные материалы, интервью, до следующей полуночи. Все это можно будет увидеть на сайте и в наших соцсетях — живые выступления. Мероприятия будут продолжаться и продолжаться», — поделилась Анастасия Курехина.

Она также отметила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции ЦСИ пришлось изменить формат работы, перейдя в онлайн.