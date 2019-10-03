Руководитель «Трезвой России» отметил положительную динамику в борьбе с алкоголизмом
В связи с тем, что сегодня День борьбы с алкоголизмом, ИА Nation News узнало у лидера «Трезвой России» Султана Хамзаева, какова сейчас в стране ситуация с алкоголизмом.
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По словам общественника, ситуация с алкоголизмом в России сложная. Она требует более принципиальных и конкретных решений, но при этом за последние 10 лет наблюдается положительная динамика.
«Она, может, не такая большая и хорошая, как хотелось бы, но в общем положительные изменения есть — медленные, органичные, местами не устраивающие алкогольное лобби», — отметил Хамзаев.
Он выразил уверенность, что ситуация с пьянством была бы критически сложной, если бы государство не боролось с этой пагубной привычкой. По его мнению, следует более грамотно и внимательно продвигать те изменения, которых удалось достичь за последнее десятилетие.