Общество 18 декабря 2023, 16:55 Руководитель театральной фирмы Светличный: столичный Дед Мороз может заработать от 120 тысяч рублей за сезон

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Многие родители хотят устроить своим детям настоящую сказку в период новогодних праздников. Главным гостем на таких мероприятиях является Дед Мороз. Руководитель театрально-экскурсионной фирмы Николай Светличный рассказал, сколько может заработать столичный аниматор в роли зимнего волшебника за сезон, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, стоимость услуг отличается в зависимости от программы. За один визит, продолжительность которого составляет не более 15 минут, профессионал способен заработать от 3,5 до пяти тысяч рублей.

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Светличный отметил, что в сам Новый год оплата выше. В целом за праздники можно получить от 120 тысяч рублей.