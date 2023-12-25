Общество 25 декабря 2023, 13:26 Руководитель TDM ELECTRIC Зорин посоветовал покупать гирлянду с маркировкой на шнуре

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Директор по связям с общественностью компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин перечислил признаки качественной новогодней гирлянды. Низкосортное изделие способно привести к короткому замыканию, напомнил эксперт в беседе с ИА НСН.

В связи с этим он посоветовал покупать товар с маркировкой, которая размещена на шнуре питания. Индивидуальный знак содержит информацию о ключевых характеристиках, пояснил Зорин.

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По его словам, на шторах или тюле лучше использовать гирлянду типа «Роса». Нагрев от таких лампочек практически отсутствует.