Общество 24 марта 2023, 12:16 Руководитель TakeMyTime Климов рассказал, какие проблемы возникают у менеджеров при поиске работы Руководитель TakeMyTime Климов: в кризисное время нужно уметь бороться со стрессом

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Руководитель компании TakeMyTime Сергей Климов в разговоре с изданием Daily Moscow рассказал, какие проблемы чаще всего испытывают управленцы высшего звена при поиске новой работы.

По словам эксперта, в непростое экономическое время менеджер высшего звена должен иметь ресурс, чтобы уметь справляться со стрессовыми ситуациями.

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«В кризисное время руководитель должен иметь внутренний ресурс, чтобы противостоять стрессу и неопределенности», — сказал Климов.

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Сегодня работодатели стараются приглашать на работу тех управленцев, которые умеют быстро реагировать на изменения и решать сложные задачи.

Труднее всего менеджерам-управленцам найти работу в сфере IT, в строительстве и производстве.