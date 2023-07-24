Общество 24 июля 2023, 17:45 Руководитель студий красоты Кетата: выпадение и рост ресниц являются естественным процессом обновления

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Лешмейкер, руководитель студий красоты, судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики «Безопасное наращивание» Нейла Кетата в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказала, насколько вредна процедура наращивания ресниц.

По словам специалиста, многие девушки после процедуры жалуются на свои ресницы, что они стали редкими и бесцветными. Однако выпадение и рост волос являются естественным процессом обновления.

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Как отметила Кетата, клиентки привыкают к шикарному виду своих глаз и забывают, как выглядели до процедуры. Искусственные ресницы дают много плюсов: идеальный вид в любое время суток, экономию времени, уменьшение трат на декоративную косметику и так далее.