Руководитель школы первой помощи рассказал о своем проекте «Я помогу!»

Сильверстова призналась, что в медицинском университете ее не учили правильно оказывать медицинскую помощь. Эти курсы она проходила, когда работала в детских лагерях.

В студенческие годы с Селиверстовой произошел показательный случай. Она играла в бильярд вместе с друзьями, когда у девушки за соседним столом случился отек Квинке.

«Когда я дотронулась до ее шеи, чтобы проверить пульс и дыхание, я поняла, что у нее отек. И когда я распрямила ей дыхательные пути — запрокинула голову, чтобы она могла дышать, она в этот момент вдохнула. <…> И я тогда хлопнула себя по колену: как же просто, как же я могла это забыть?» — задалась вопросом собеседница издания.

После этого случая она поняла, что лучший способ разобраться в вопросах первой помощи — организовать курсы для студентов-медиков и начать преподавать в формате мастер-классов и ситуационных игр. В результате мастер-классы переросли в фестиваль ДокторФест, который собирает инструкторов первой помощи, спасателей и врачей.

Четыре года назад Сильверстова выиграла грант на развитие проекта. Она назвала его «Я помогу!». Ей помогли собрать деньги на манекенов, поскольку их не хватало.

«И с того момента, вот уже два года я преподаю курсы регулярно для организаций, для физических лиц, мы продолжаем проводить фестивали, мастер-классы», — поделилась Сильверстова.