Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, как выбрать качественную икру

Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова рассказала, как распознать качественную икру. Об этом сообщил «Ридус».

Она объяснила, что качественной икры сейчас не так много, потому что большинство отправлено на экспорт. Но дефицита нет.

Проще всего определить качество по цене. Икра со скидками не всегда плохая, но минимальная цена должна быть адекватной.

«400 рублей не может стоить баночка красной икры, это невозможный ценник. Более-менее адекватный ценник начинается от 600 рублей за 140 граммов», — объяснила Кирова.