04 марта 2024, 19:18
Руководитель программы «Охрана природы» Ярошенко назвал пал сухой травы главной причиной весенних пожаров
Руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в беседе с ИА НСН рассказал, что пал сухой травы является главной причиной лесных пожаров в весеннее время года.
На данный момент пожары, вызванные палом травы, тушат как минимум в четырех регионах страны.
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«Помимо Приморья, это низовья Волги в Астраханской области, Калининградская область и еще немножко Краснодарский край затронут. По данным дистанционного мониторинга, ситуация чуть хуже, чем в среднем с начала этого века», — сказал он.
Эксперт считает, что необходимо убрать из законодательства мотивы, которые стимулируют людей к палу травы.
Лесные пожары
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