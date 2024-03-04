Общество 04 марта 2024, 19:18 Руководитель программы «Охрана природы» Ярошенко назвал пал сухой травы главной причиной весенних пожаров

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Руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в беседе с ИА НСН рассказал, что пал сухой травы является главной причиной лесных пожаров в весеннее время года.

На данный момент пожары, вызванные палом травы, тушат как минимум в четырех регионах страны.

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«Помимо Приморья, это низовья Волги в Астраханской области, Калининградская область и еще немножко Краснодарский край затронут. По данным дистанционного мониторинга, ситуация чуть хуже, чем в среднем с начала этого века», — сказал он.

Эксперт считает, что необходимо убрать из законодательства мотивы, которые стимулируют людей к палу травы.