Общество 05 июня 2023, 12:47 Руководитель проекта КиберМосква Пащенко объяснил, каким образом можно вычислить телефонного мошенника Григорий Пащенко: во время покупок в интернете не называйте свое настоящее имя

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Руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, что чаще всего телефонные мошенники получают номера своих потенциальных жертв из баз данных, которые хранятся в интернете. Эксперт порекомендовал при оформлении покупок не называть свое настоящее имя, чтобы сразу сбить мошенника с толку.

«По статистике, чаще всего персональные данные попадают к мошенникам из-за „слива“ баз данных онлайн-магазинов и служб доставки еды. Но что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым?», — задался вопросом Пащенко.

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Когда неправильно назовут ваше имя, вы сразу поймете, что вам звонит мошенник. Эксперт предложил завести отдельный номер, на который можно совершать покупки и, таким образом, избежать общения с телефонными мошенниками.