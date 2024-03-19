Общество 19 марта 2024, 18:02 Руководитель проекта «КиберМосква» Пащенко: чаще всего личные сведения о себе люди отдают мошенникам сами

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Мошенникам не составит труда оформить на человека кредит, если у него имеются все личные данные. Другой вопрос, что эти данные человек по незнанию передает им сам. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Роман Пащенко.

Эксперт отметил, что в топе площадок, где можно подарить свои документы злоумышленникам, находятся подборщики автокредитов. Мошенники предлагают гражданам вписать паспортные данные, заполнить анкету, чтобы им якобы сказали, где будет проще взять кредит.

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«Есть также боты в мессенджере, куда люди тоже загружают свои фотографии, данные паспортов, документы, и якобы бот подбирает выгодные кредиты. Так тоже происходит утечка данных», — добавил Пащенко.