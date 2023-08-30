Общество 30 августа 2023, 17:56 Руководитель поискового отряда Тараканова посоветовала родителям проработать с детьми безопасный маршрут от школы к дому

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Чтобы избежать несчастных случаев, перед началом учебного года родителям стоит проработать с детьми безопасный маршрут от школы к дому. Об этом сообщила руководить школы «Лиза Алерт» Тульской области Анастасия Тараканова «Тульской службе новостей».

По словам эксперта, на маршруте должно быть достаточное количество пешеходных переходов и минимум оживленных трасс. Дорога до дома также должна быть многолюдной и хорошо освещенной в темное время суток.

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Тараканова посоветовала родителям приобрести мобильное устройство с отслеживанием месторасположения ребенка.