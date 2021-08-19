Руководитель петербургского госпиталя рассказал о подготовке к подъему сезонных инфекций

Начальник Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге Максим Кабанов рассказал, что в городе готовы к возможному росту распространения инфекций. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он пояснил, что подъем заболеваемости ожидается в сентябре. В этом случае медицинские учреждения будут готовы перепрофилироваться и организовать новые места для пациентов с инфекциями.

«Все стационары, которые временно вышли из „красной“ зоны, готовы быстро мобилизоваться под площадки для инфекционных пациентов», — подчеркнул Кабанов.