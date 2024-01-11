11 января 2024, 15:37
Руководитель «Метриума» Сырцов спрогнозировал снижение цен на вторичное жилье
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, какая ситуация с ценами на вторичные квартиры ожидается к концу 2024-го. Об этом сообщила «Газета.ru».
Согласно прогнозу эксперта, россияне смогут увидеть падение стоимости такой жилплощади на 15% в годовом выражении.
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«Цены пойдут вверх только после снижения ключевой ставки», — предположил специалист.
Сырцов считает, что некоторые собственники недвижимости решат временно отложить продажу.
Недвижимость
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