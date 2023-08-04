Общество 04 августа 2023, 16:35 Руководитель клуба байкеров Арчаков: первое правило — не совершать неоправданных маневров

Читать 360tv в

Руководитель клуба байкеров «Nord Division Motorcycle Club» Аслан Арчаков в разговоре с изданием «Ямал-Медиа» дал советы начинающим мотоциклистам, как вести себя на дороге.

В первую очередь, он призвал соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Начиная маневр, следует убедиться, что другие водиьели точно видят вас, добавил Арчаков.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что в Новом Уренгое за несколько дней произошло сразу два ДТП с мотоциклистами. Один человек погиб.