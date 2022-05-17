Руководитель института «Электрон» Панкратова рассказала о работе в условиях санкций

Руководитель коммерческого отдела Центрального научно-исследовательского института «Электрон» Екатерина Панкратова рассказала, что в сложившейся ситуации предприятие получило шанс занять значительную долю на рынке при помощи импортозамещения. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Потенциальные партнеры и заказчики в нашей стране готовы переключаться с импортного оборудования на нашу продукцию», — рассказала она.

Также Панкратова заявила, что есть возможность увеличить процент экспорта, так как продукцией института стали интересоваться страны ЕАЭС. Все это способствует развитию предприятия, подчеркнула она.

Панкратова добавила, что в «Электроне» сейчас решается вопрос с импортозамещением комплектующих для производства. Она отметила, что в России достаточно предприятий, которые могут с этим справиться.

«С нашей точки зрения, тут была бы кстати помощь государства в плане технологического переоснащения таких производств», — заключила она.