Общество 28 апреля 2023, 17:42 Руководитель информцентра WineRetail Ставцев: проблема коньячных подделок связана с отсутствием импортного сырья

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Увеличение количества поддельной коньячной продукции объясняется долгим отсутствием импортного сырья и неготовностью россиян переплачивать. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, зачастую производители спиртного не имеют возможности проверить каждую партию своей продукции изотопным методом, этот анализ очень дорогой.

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Причины роста фальсификата на российском рынке также связаны с увеличением спроса на виноград для производства таких напитков, отметил Ставцев.