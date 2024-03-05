Общество 05 марта 2024, 15:42 Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: с 5 марта начнется понижение температуры воздуха в Москве

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Несмотря на теплую погоду в Москве и Московской области 1, 2 и 3 марта, температура воздуха пойдет на спад со вторника, 5 марта. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра, доктор технических наук Роман Вильфанд.

По словам специалиста, погода, которая была в начале марта, больше характерна для апреля. С 5 марта воздушные массы будут поступать в российскую столицу уже с севера.

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«5 марта там будет от 0 до +2 градусов. В ночь на среду — -7 и -12, по Московской области будет от -15 градусов ниже нуля», — отметил Вильфанд.