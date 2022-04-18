Руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде в Москве летом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дать точный прогноз погоды в Москве на летний период не представляется возможным, поскольку она в столице очень переменчива. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«В целом, делать прогнозы нельзя. Но наиболее вероятный сценарий в европейской России — лето ожидается около и выше нормы. Не холодное. Детали мы обычно прогнозируем накануне каждого месяца, а потом корректируем декадными и ежедневными прогнозами», — сказал синоптик.

Он также отметил, что текущее лето вряд ли будет таким же жарким и засушливым, как в 2010 и 2021 году.

«В прошлом году была очень комфортная погода. Лето очень теплое, были и дожди, поэтому никак не ассоциировалось с 2010. Тогда же была жара и не было осадков, именно поэтому загорелись леса. Вероятность повторения истории небольшая», — резюмировал Вильфанд.