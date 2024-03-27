Общество 27 марта 2024, 11:46 Руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что снег в Подмосковье сойдет только к концу апреля

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с изданием «Ридус» рассказал, когда период паводков придет в Москву и Московскую область.

По словам специалиста, в отличие от Москвы, ситуация в Подмосковье достаточно сложная. Половодье уже начинается на севере региона.

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«В Подмосковье ситуация сложная: половодья уже начинаются на севере, в районе Можайского водохранилища наблюдаются заторы льда. На Оке, в районе впадания в Москву-реку, повышается уровень воды», — сказал он.

Если в столице сугробы сойдут в первой декаде апреля, то в городах Подмосковья это произойдет лишь после 20-х чисел апреля.