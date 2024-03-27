27 марта 2024, 11:46
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что снег в Подмосковье сойдет только к концу апреля
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с изданием «Ридус» рассказал, когда период паводков придет в Москву и Московскую область.
По словам специалиста, в отличие от Москвы, ситуация в Подмосковье достаточно сложная. Половодье уже начинается на севере региона.
Реклама
«В Подмосковье ситуация сложная: половодья уже начинаются на севере, в районе Можайского водохранилища наблюдаются заторы льда. На Оке, в районе впадания в Москву-реку, повышается уровень воды», — сказал он.
Если в столице сугробы сойдут в первой декаде апреля, то в городах Подмосковья это произойдет лишь после 20-х чисел апреля.
Погода
Роман Вильфанд
Реклама
Реклама