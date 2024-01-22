Общество 22 января 2024, 18:05 Руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил москвичей о резких перепадах температур до конца зимы

Читать 360tv в

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с изданием «Ридус» рассказал, что жителям Москвы придется терпеть резкие перепады температур до конца зимы.

На этой неделе в столицу придет оттепель, связанная с приближением циклонического вихря с запада.

Реклама

«Ночью температура будет еще умеренная — от семи до девяти градусов ниже ноля, а завтра днем она повысится до минус одного — минус трех градусов», — сказал метеоролог.

В ближайшие выходные в Москве ожидается умеренная и мягкая погода.