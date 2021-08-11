Руководитель фонда памяти группы Дятлова скончался в Екатеринбурге
Журналист Николай Варсегов подтвердил ИА Ura.ru, что в Екатеринбурге умер руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.
По словам Варсегова, его супруга созванивалась с Кунцевичем накануне. Оказалось, что он лежал в больнице.
«Рассказал, что в первых числах августа с группой единомышленников пошел на перевал Дятлова, на подходе к перевалу ему стало плохо, его вернули, так он попал в больницу с COVID», — добавил журналист.
По данным информагентства, Кунцевич руководил фондом свыше 20 лет. Он собирал и исследовал материалы, которые касались гибели группы Дятлова.