Общество 31 июля 2023, 18:14 Руководитель «Банда-Енот» Бондаренко рассказала, что еноты не понимают команд и не поддаются дрессировке

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Руководитель дома енота «Банда-Енот» Виктория Бондаренко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила россиян, которые хотят завести домашнее животное, что эти зверьки не понимают команд и не поддаются дрессировке.

По ее словам, хищники должны содержаться в специально оборудованном помещении, а не в квартире. Енот — совершенно не домашнее животное, оно не понимает слова «нет».

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Если оставить таких питомцев одних дома, они будут хватать и ломать все, что увидят. У них любопытства развито сильнее, чем чувство страха, добавила Бондаренко.