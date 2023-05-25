Общество 25 мая 2023, 10:21 Руководитель аналитической компании Бильданова: IT-бизнес привлекает аналитиков для выявления потребностей продавцов

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Почти в каждой профессиональной среде существуют свои специалисты по аналитике, которые помогают установить взаимосвязи между разными отраслевыми сферами. Подробнее о том, зачем нужна аналитики IT-бизнесу, рассказала руководитель аналитической практики компании iFellow Анастасия Бильданова Daily Moscow.

По словам эксперта, аналитики помогают продавцам выявить их потребности и определяют направление, в котором необходимо двигаться в процессе реализации задач.

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Также Бильданова подчеркнула, что при участии специалистов в проекте скорость и качество внедрения готового решения намного выше.