Найдена пропавшая 15 лет назад рукопись Нострадамуса

Рукопись с пророчествами Нострдамуса считалась бесследно пропавшей 15 лет назад, но недавно ее нашли. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Sabah.

Установлено, что неизвестные хотели продать ее на аукционе в Германии. Документ называет Profetie di Michele Nostradamo и содержит 500 страниц.

Специалисты рассказали, что в тексте много головоломок и анаграмм. Таким образом Нострадамус пытался защититься от инквизиции за еретические тексты.