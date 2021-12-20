«Руки вверх» и «Ленинград» выступят на шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» устроит праздничное шоу на Новый год. Оно пройдет в сообществе «Официальные страницы». Также его можно будет посмотреть на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади в Москве. Концерт начнется 1 января, в 17:00.

На шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте» выступят «Руки вверх» и «Ленинград», а Сергей Шнуров представит новый проект «Зоя». Ведущими станут Владимир Маркони и Алла Михеева. Также участниками станут артисты, которых часто слушают во «ВКонтакте».

Среди них дуэт HammAli & Navai. Их песня «Птичка» стала Треком года в «VK Музыке». Есть в программе и Big Baby Tape. Релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. На сцене появятся ESMI и Constantine.

«На шоу с темой „STAR Трек“ не обойтись без привета из космоса: с Новым годом пользователей „ВКонтакте“ поздравят прямо с МКС», — отметили в пресс-службе «ВКонтакте».

В концерте примут участие не только музыканты, но и популярные блогеры. Они выйдут на связь с поклонниками через «VK Звонки». Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо сыграть популярные треки на нестандартных инструментах, а Маркони и Михеева выяснят, кто из них лучший в «Крокодиле».

Директор по стратегическим проектам соцсети Зера Черешнева отметила, что в первый день нового года многие смотрят ностальгические фильмы и доедают салаты. Но «ВКонтакте» любит менять привычки, поэтому было решено создать новую традицию в диджитал-мире и устроить альтернативный праздник.

Зрителям обещают разные подарки. Это уникальный набор стикеров с новогодней елкой. Часть — за просмотр шоу, часть — если они смогут собрать кодовое слово.