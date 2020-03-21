«Руки прочь от Санниковой». Онищенко заступился за утаившую поездку в Испанию коллегу из Ставрополья

Онищенко призвал не заводить никаких уголовных дел против ставропольского инфекциониста Санниковой. Во врачебном сообществе с ее проступком разберутся самостоятельно.

«Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся. Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза. <… > Не врачам этого не понять. Она должна будет быть наказана, и ее накажут. Никаких уголовных дел не надо», — заявил «360» врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что ставропольский инфекционист Ирина Санникова слетала в Испанию. Вернувшись, она не показывалась врачам, на карантин не уходила, а теперь у нее заподозрили коронавирус. Она ходила на работу в Минздрав и читала лекции в Ставропольском государственном медицинском университете. Начальство о ее путешествии ничего не знало.

Полиция усмотрела в ее поступке преступления по статьям «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Санникова признала свою вину.